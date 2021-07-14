14 июля 2021



Орловским фермерам напомнили, как предотвратить эрозию почв

Водная эрозия – это разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков: дождевых, талых и поливных. Различают несколько видов водной эрозии: поверхностная, при которой происходит, смыв почвы, и линейная, которая приводит к размыву почвенного грунта (оврагообразованию).

Водная эрозия наносит огромный ущерб сельскому хозяйству: снижается плодородие почв, уменьшается площадь пашни, повреждаются посевы, затрудняется обработка, заиливаются водоёмы, разрушаются дороги.

Климат оказывает огромное влияние на развитие водной эрозии. Эрозия активнее проявляется при ливневых и затяжных дождях, интенсивном таянии снега, особенно в сочетании с медленным оттаиванием почвы.

Для борьбы с водной эрозией периодическ проводят обследование полей с составлением планов и карт. Агромелиоративные мероприятия предполагают посадку многолетних культур, размещение культурных растений полосами на склонах, разработку и установку системы снегозадержания для предотвращения вымывания грунта талыми водами. Кроме того, в числе мероприятий – внесение минеральных и органических удобрений. Основная задача на этом этапе – свести к минимуму вымывание грунта талыми водами и предотвратить обеднение почв. Лесо- и гидромелиоративная защита грунта предполагает высадку лесных полос на склонах, обустройство каналов для отведения талых вод, террасирование склонов, создание плотин и искусственных водоемов. Эти меры позволяют направить водоотведение по строго ограниченным трассам и защитить основной земельный массив. Комплекс мер по борьбе с водной эрозией позволяет получить хороший результат и обеспечить сохранность почвы на долгие годы.

 

В Орле перед судом предстанет бывший оперуполномоченный
Орловцы унаследовали 13 млн пенсионных накоплений
В Орле полицейские задержали угонщика автомобиля
Опубликовано 14 Июл 2021 в 16:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"