Орловским фермерам напомнили, как предотвратить эрозию почв

Водная эрозия – это разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков: дождевых, талых и поливных. Различают несколько видов водной эрозии: поверхностная, при которой происходит, смыв почвы, и линейная, которая приводит к размыву почвенного грунта (оврагообразованию).

Водная эрозия наносит огромный ущерб сельскому хозяйству: снижается плодородие почв, уменьшается площадь пашни, повреждаются посевы, затрудняется обработка, заиливаются водоёмы, разрушаются дороги.

Климат оказывает огромное влияние на развитие водной эрозии. Эрозия активнее проявляется при ливневых и затяжных дождях, интенсивном таянии снега, особенно в сочетании с медленным оттаиванием почвы.

Для борьбы с водной эрозией периодическ проводят обследование полей с составлением планов и карт. Агромелиоративные мероприятия предполагают посадку многолетних культур, размещение культурных растений полосами на склонах, разработку и установку системы снегозадержания для предотвращения вымывания грунта талыми водами. Кроме того, в числе мероприятий – внесение минеральных и органических удобрений. Основная задача на этом этапе – свести к минимуму вымывание грунта талыми водами и предотвратить обеднение почв. Лесо- и гидромелиоративная защита грунта предполагает высадку лесных полос на склонах, обустройство каналов для отведения талых вод, террасирование склонов, создание плотин и искусственных водоемов. Эти меры позволяют направить водоотведение по строго ограниченным трассам и защитить основной земельный массив. Комплекс мер по борьбе с водной эрозией позволяет получить хороший результат и обеспечить сохранность почвы на долгие годы.