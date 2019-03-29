Орловским гастарбайтерам напомнили, что изменились реквизиты для оплаты патента

Пресс-служба УМВД напомнила, что с 4 февраля 2019 года изменились реквизиты для оплаты патента. Данный разрешительный документ позволяет иностранцам работать в регионе как у физических, так и у юридических лиц. Оформить патент могут граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Срок действия документа — от 1 месяца до 1 года. Стоимость патента в 2019 году составляет 3 672 рубля в месяц. Оплата может быть произведена за любой период до 12 месяцев.

Реквизиты для оплаты патента размещены на официальном сайте регионального УМВД в разделе: Управление по вопросам миграции – Государственные услуги по вопросам миграции – Для иностранных граждан — Трудовая деятельность различных категорий иностранных граждан на территории РФ.