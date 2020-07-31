Орловским грибникам напомнили, как нужно ходить в лес

Первое и главное правило — собираясь в лес, предупредите родных и близких о том, куда идёте. Назовите лесополосу как можно точнее, по возможности укажите ориентиры. Если предстоит путешествие на машине, убедитесь, что бензина хватит и на обратную дорогу.

Продуманно соберите вещи в дорогу: воду, сухпаёк на несколько дней, тёплую одежду, свисток. Нож, спички и часы рекомендуется носить не в походной сумке, а в кармане штанов или куртки.

Кстати, об одежде! Камуфляж — самый частый выбор для грибников, а на деле человека в защитном цвете можно не заметить и с расстояния 3 м. Поэтому спасатели рекомендуют одеваться в рыжие, красные, белые, жёлтые вещи, желательно нанести на них светоотражающие элементы.

Нельзя забывать и о медикаментах. Поход в лес, особенно для городских жителей, — это нагрузка на организм, поэтому на свежем воздухе может стать плохо.

Если заблудились

Первое правило для тех, кто по неопытности или в связи с обстоятельствам заблудился в лесу, — не паникуйте. Остановитесь и постарайтесь вспомнить, откуда пришли, не слышно ли криков людей, шума машин, собачьего лая. Если слышно — аккуратно двигайтесь на звук, постоянно прислушиваясь. Лес имеет свойство искажать звук.

Телефонная связь не ловит в глухих лесах, но может и повезти. Как только появился сигнал, звоните в Службу спасения по телефонам 112 или 01. После этого следует остаться на месте, развести костёр и издавать звуки: громко петь песни, кричать, свистеть.

Если дозвониться до Службы спасения не удалось, постарайтесь найти дорогу домой самостоятельно. «Помощниками» станут ручьи и реки, линии электропередач, железная дорога, газопровод. Передвижение вдоль этих объектов обязательно приведёт к людям.

Если на пути попалось болото, не нужно поддаваться панике и делать резкие движения. Грамотный выход из ситуации — принять горизонтальное положение и попытаться достать руками до камышей или травы. Затем, подтягиваясь, отползти от опасного места.

Если ищете потерявшегося человека

Потеряв близкого человека в лесу, сразу вызовите Службу спасения. Нередко самостоятельные поиски приводят к затаптыванию следов, которые помогли бы оперативно найти пропавшего.

Можно звать человека или сигналить автомобильным клаксоном. Не покидайте это место! Иногда найденные люди рассказывают, что шли на звук, но, выбравшись из леса, обнаруживали, что его источник только что исчез, не прождав и 15 минут. Помните, что выбраться из леса быстро — затруднительно. Особенно людям, которые провели на ногах уже несколько часов.