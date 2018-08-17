Орловским инвалидам дополнительно выделили 75,4 миллиона рублей

Для выполнения социальных обязательств перед орловцами с ограниченными возможностями здоровья из федерального бюджета дополнительно направлено 75,4 млн рублей. Это позволит приобрести необходимые технические средства реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедические изделия (ПОИ), — сообщили в пресс-службе Фонда соцстрахования.

Ранее на выполнение этих же задач в 2018 году из федерального бюджета уже было выделено 153,7 млн рублей. Они пошли на закупку протезов, кресел-колясок, слуховых аппаратов, специальных средств при нарушениях функции выделения, абсорбирующего белья и подгузников, костылей, тростей и т.д. Из этой же суммы получили компенсацию те орловцы, кто вынужден был покупать ТСР за собственные средства. Всего было закуплено более 2,2 млн различных технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий.

Отметим, что ФСС предусмотрел в контрактах права выбора заявителями места и способа получения: в пунктах выдачи, организованных поставщиками в Орле, или по месту жительства в пределах Орловской области. Каждому получателю по телефону поставщиком дополнительно будет сообщено о месте и времени получения необходимого ему технического средства реабилитации или протезно-ортопедического изделия.