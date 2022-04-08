8 апреля 2022



Орловским инвесторам пообещали землю в аренду без торгов

Орловская область наряду с налоговыми преференциями предоставляет возможность инвесторам получать в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. На таких условиях земля будет предоставляться организациям, включенным в реестр инвестиционных проектов Орловской области с привязкой к объему капитальных вложений в соотношении с налогами, поступившими в консолидированный бюджет муниципального образования (МО), на котором расположен участок.

К примеру, для получения участка на территории Мценского района потребуется объем инвестиций от 430 млн рублей, самое невысокое пороговое значение для получения участка установлено для Корсаковского и Сосковского районов – от 60 млн рублей.

Эта мера поддержки также распространяется на инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Ею также могут воспользоваться и инвесторы, предлагающие проекты, направленные на создание и развитие производственной инфраструктуры и строительство многоквартирных домов.

Подробная информация о порядке получения земельных участков размещена на инвестиционном портале. Ознакомиться можно по ссылке: https://invest-orel.ru/for_investors/legislation

 

Орловчанам предлагают оценить работу налоговиков
Орловчан предупреждают об опасности тонкого льда
ТУ Россельхознадзора по Орловской области опубликовало данные об урожае 2021 года
Опубликовано 08 Апр 2022 в 19:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"