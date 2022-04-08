Орловским инвесторам пообещали землю в аренду без торгов

Орловская область наряду с налоговыми преференциями предоставляет возможность инвесторам получать в аренду земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов. На таких условиях земля будет предоставляться организациям, включенным в реестр инвестиционных проектов Орловской области с привязкой к объему капитальных вложений в соотношении с налогами, поступившими в консолидированный бюджет муниципального образования (МО), на котором расположен участок.

К примеру, для получения участка на территории Мценского района потребуется объем инвестиций от 430 млн рублей, самое невысокое пороговое значение для получения участка установлено для Корсаковского и Сосковского районов – от 60 млн рублей.

Эта мера поддержки также распространяется на инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Ею также могут воспользоваться и инвесторы, предлагающие проекты, направленные на создание и развитие производственной инфраструктуры и строительство многоквартирных домов.

Подробная информация о порядке получения земельных участков размещена на инвестиционном портале. Ознакомиться можно по ссылке: https://invest-orel.ru/for_investors/legislation