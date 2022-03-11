Орловским компаниям разъяснили, что делать с заказанными иностранными программами и техникой

Областной департамент информационных технологий познакомил орловцев с позицией Минцифры России по поводу сообщений о приостановке или прекращении деятельности на территории России крупных международных ИТ-компаний (вендоров). В сообщении говорится, что внимание корпоративных заказчиков необходимо обратить на невозможность исполнения российскими интеграторами своих обязательств по заключенным контрактам на поставку зарубежного компьютерного и телекоммуникационного оборудования, комплектующих, программного обеспечения или предоставление связанных с ними услуг, тех производителей, которые приостановили (прекратили) свою деятельность в Российской Федерации или ввели соответствующие ограничения. Это распространяется на контракты, по которым заказчиками была осуществлена полная или частичная предоплата до даты введения соответствующих ограничений.

«В связи с этим до прояснения ситуации рекомендуем заказчикам отложить обращения в суд для принуждения интеграторов и вендоров к исполнению взятых на себя обязательств или взыскания с них предоплаты и штрафов. Просим заказчиков и интеграторов до 25 марта направить в Минцифры сведения о предоплаченных и неисполненных контрактах на поставку товаров и услуг зарубежных производителей.

Предлагаем вендорам начать срочное обсуждение условий поэтапной передачи российским ИТ-компаниям технической поддержки компонентов информационных систем и объектов инфраструктуры, нарушения в работе которых могут привести к серьезным сбоям в системах жизнеобеспечения. Минцифры готово оказать необходимую помощь в налаживании такого взаимодействия. Просим в случае принятия вендором решения о сокращении персонала в своих российских офисах сообщить о планируемых сроках увольнения сотрудников и организовать взаимодействие с Минцифры для оказания им необходимого содействия в трудоустройстве», — говорится в сообщении.

Кстати, в Минцифры не поддерживают идею легализации использования пиратского ПО, но в случае проведенной со стороны заказчика предоплаты за будущие периоды его использования просят с пониманием относиться к факту применения данного ПО до замены на российские конкурентные аналоги. В случае возобновления деятельности на территории России вся недополученная выручка за время использования данного ПО может быть возвращена зарубежным компаниям.

«Выступаем против введения административной и уголовной ответственности для руководителей российских офисов зарубежных компаний, которые приостановили или прекратили свою деятельность на территории России или работают с соответствующими ограничениями. Понимаем, что решения принимались непосредственно не ими и отвечать за них они не могут. Уверены, что, если зарубежные компании, приостановившие или прекратившие свою деятельность, не возобновят свою работу в России, то занимаемые сегодня этими компаниями ниши будут быстро заполняться российскими решениями, а также продуктами компаний стран, которые не ввели соответствующие ограничения», — говорится в официальном сообщении.

См. также: Орловским организациям заменят сертификаты TLS