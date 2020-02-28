Орловским многодетным семьям могут бесплатно поставить пожарные извещатели

С 1 апреля стартует приём заявлений от семей, находящихся в социально опасном положении, и малообеспеченных многодетных семей на предоставление им автономных пожарных извещателей. Порядок предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в виде бесплатных пожарных извещателей определён постановлением правительства Орловской области от 18 ноября 2019 года №640.

В первую очередь, документ определяет понятия «семья, находящаяся в социально опасном положении» и «многодетная малообеспеченная семья».

К первой категории относятся семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют свои обязанности по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

Ко второй категории относятся зарегистрированные многодетные семьи, имеющие право на получение ежемесячного пособия на ребёнка в соответствии с Законом Орловской области от 19 ноября 2004 года №439-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка». Каждая из таких семей однократно обеспечивается двумя пожарными извещателями. Право на получение социальной поддержки имеют постоянно проживающие на территории Орловской области родители (либо один из них).

Заявления на установку необходимо направлять в отдел областного центра социальной защиты населения (ул. Пушкина, 22) с 1 апреля по 31 октября 2020 года. Рассмотрение заявления и принятие решения занимают около 20 дней. Областной центр социальной защиты населения берёт на себя выдачу пожарных извещателей и информирование об этом ГУ МЧС. Финансирование осуществляется из средств регионального бюджета.