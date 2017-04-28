Орловским областным судом оставлен в силе оправдательный приговор в отношении Виталия Рыбакова

25 мая 2017 года судебной коллегией по уголовным делам Орловского областного суда вынесено апелляционное постановление, которым оправдательный приговор Заводского районного суда г. Орла от 31 марта 2017 года в отношении Рыбакова В.А., обвиняемого с совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.1 ст.312 УК РФ, оставлен без изменения, а апелляционное представление государственного обвинителя без удовлетворения.

В рамках уголовного дела Рыбаков В.А. обвинялся в том, что, будучи руководителем ОАО «База строительных материалов», учредителем и единственным акционером которого являлось муниципальное образование «Город Орел», в 2011-2012 годах, в целях извлечения для себя и других лиц выгод, в нарушении установленного порядка, заключил с ООО «Агентство «Орловская Среда» два договора об оказании спонсорской помощи на общую сумму 3700000 рублей, чем причинил существенный вред охраняемым законом интересам общества в лице муниципального образования «Город Орел».

Также Рыбаков В.А. обвинялся в том, что, зная о наложении ареста на часть своего имущества, заключил договор дарения этого имущества своему сыну.

Рыбаков В.А. свою вину в совершении инкриминируемых преступлений в ходе всего следствия не признавал.

Приговором Заводского районного суда г. Орла он был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним было признано право на реабилитацию.

При рассмотрении дела районный суд детально изучил все материалы уголовного дела, представленные стороной обвинения и защиты, в том числе: допросил свидетелей, эксперта; исследовал договоры о спонсорской помощи, акты о выполнении рекламных работ по данным договорам, заключения аудиторов и ревизионной комиссии.

Суд пришел к выводу, что договоры были взаимно исполнены и вред ОАО «База строительных товаров» и муниципальному образованию «Город Орел» не причинен.

Кроме того, суд установил, что арест на имущество Рыбакова В.А. накладывался в связи с его обвинением в незаконных действиях, которое впоследствии не подтвердилось. Так как правовые основания для наложения ареста на имущество отсутствовали, то действия Рыбакова В.А. по отчуждению этого имущества не образуют состав преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам, исследовав материалы дела и выслушав мнения сторон, пришла к выводу о законности и обоснованности оправдательного приговора, не усмотрела нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, влекущих его отмену или изменение.

Пресс-служба Орловского областного суда