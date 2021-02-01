Орловским организациям нужно заявлять о льготах по транспортному и земельному налогам заранее

УФНС по Орловской области информирует: для организаций действует заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам. Законодательно срок подачи таких заявлений не ограничен, однако организациям рекомендуется представить все необходимые документы в налоговые органы в кратчайшие сроки.

С 2021 года ФНС России направляет налогоплательщикам-организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о заявленной организацией льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога.

Поэтому заявление о налоговой льготе за 2020 год целесообразно представить в течение первого квартала 2021 года.

Для получения льгот по транспортному и земельному налогам за 2020г. юридическим лицам необходимо подать в любой налоговый орган заявление, а также подтверждающие документы.