Орловским организациям заменят сертификаты TLS

В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS, — рассказали в облдепартаменте информационных технологий.

Получить TLS-сертификат можно будет на портале Госуслуг в полностью дистанционном режиме. Все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. Увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты, можно будет на портале Госуслуг.

Напомним, TLS (Transport Layer Security) — криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете. Кто хочет глубже погрузиться в тему – рекомендуем изучить статью на портале «Хабр», где максимально подробно разбирается вся сложившаяся ситуация.