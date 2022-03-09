9 марта 2022



Орловским организациям заменят сертификаты TLS

В ближайшее время будут приняты нормативно-правовые акты, регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS, — рассказали в облдепартаменте информационных технологий.

Получить TLS-сертификат можно будет на портале Госуслуг в полностью дистанционном режиме. Все браузеры и операционные системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. Увидеть полный перечень доменов, на которые выданы сертификаты, можно будет на портале Госуслуг.

Напомним, TLS (Transport Layer Security) — криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете. Кто хочет глубже погрузиться в тему – рекомендуем изучить статью на портале «Хабр», где максимально подробно разбирается вся сложившаяся ситуация.

 

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Опубликовано 09 Мар 2022 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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