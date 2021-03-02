Орловским отцам-одиночкам обещали помощь

Благотворительная программа помощи отцам-одиночкам «Ты не один» была запущена в России в прошлом году. Первые подопечные уже получили поддержку. В нашем регионе программу реализует “совет отцов” при уполномоченном по правам ребенка.

Благодаря программе адресная помощь для ремонта квартиры недавно была оказана многодетному отцу, который оказался в сложной жизненной ситуации после смерти супруги. Общая сумма адресной помощи многодетной семье составила более 90 тысяч рублей. Заявки для участия в благотворительной программе можно направлять на электронную почту deti@orel.ru