2 марта 2021



Орловским отцам-одиночкам обещали помощь

Благотворительная программа помощи отцам-одиночкам «Ты не один» была запущена в России в прошлом году. Первые подопечные уже получили поддержку. В нашем регионе программу реализует “совет отцов” при уполномоченном по правам ребенка.

Благодаря программе адресная помощь для ремонта квартиры недавно была оказана многодетному отцу, который оказался в сложной жизненной ситуации после смерти супруги. Общая сумма адресной помощи многодетной семье составила более 90 тысяч рублей. Заявки для участия в благотворительной программе можно направлять на электронную почту deti@orel.ru

 

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Опубликовано 02 Мар 2021 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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