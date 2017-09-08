Орловским паломникам предложили новые места для поездок

Паломнический отдел орловской епархии представил график туров на 2018 год. В каталоге появился ряд новых направлений. По сравнению с предыдущими годами, количество предлагаемых паломнических туров увеличилось в разы, — сообщили в пресс-службе орловской епархии.

Поездки по святым местам России будут проводиться в каждые выходные (по субботам, воскресеньям и праздничным дням). Разработаны паломнические маршруты по Орловской митрополии и близлежащим епархиям. В летнее время предлагается большой выбор многодневных туров: Валаам, Дивеево, Валдай, Селигер, Свирск, Нижний Новгород и множество других.

Чтобы сделать поездки доступными, цены на туры в каталоге разделены на три группы: взрослые, пенсионеры, дети. Каталог можно скачать из официальной группы «ВКонтакте».

 

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Опубликовано 29 Ноя 2017 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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