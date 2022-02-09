Орловским пчеловодам напомнили новые правила по содержанию пчел

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые ветеринарные правила по содержанию медоносных пчел, утвержденные приказом Минсельхоза от 23 сентября 2021 № 645. В новых ветеринарных правилах введено требование о проведении на пасеках дезинсекции, дезакаризации и дератизации не реже раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов либо выявлении следов их пребывания.

Дезинфекция пчеловодческого инвентаря и оборудования в хозяйстве должна проводиться: на пасеке – 1 раз в год, на карантинной пасеке – каждый раз после освобождения ее от пчел. Также подлежат дезинфекции поступающие в хозяйство ульи, инвентарь, рабочая одежда и обувь.

Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые пчелы. Если насекомых завезли из другого хозяйства, на них должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Причем пчелы, которых доставили в хозяйство, должны находиться на карантине не менее 30 дней.

Цель документа – поступление на рынок качественной продукции пчеловодства. Поэтому в правилах содержатся ограничения на использование ветеринарных препаратов во время главного медосбора.

Указано, что пасеки надо размещать не менее чем в 100 метрах от воскоперерабатывающих предприятий, заводов по производству кондитерской и химической продукции, аэродромов, военных полигонов, от полосы отвода железных дорог, линий электропередачи