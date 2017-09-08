Орловским пенсионерам перерассчитают пенсии со следующего месяца после увольнения

В Пенсионном фонде рассказали о новом порядке выплаты пенсий, вступающем в силу с 1 января 2018 года. Теперь уволившийся пенсионер будет получать пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Напомним, что с 2016 года страховые пенсии работающих пенсионеров не подлежат индексации. При этом, если пенсионер прекращал работу, то страховую пенсию с учетом индексаций, прошедших во время его работы, он начинал получать только на четвертый месяц после увольнения. Доплата за пропущенные три месяца не производилась.

С 1 января 2018 года вступает в силу новый порядок выплаты страховых пенсий. Им предусмотрено, что уволившийся пенсионер будет получать пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

На практике новый порядок выплаты пенсии будет реализован следующим образом:

— уточнение факта осуществления или прекращения пенсионерами работы будет производиться ПФР на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представленных работодателями;

— на основании полученных сведений, в месяце, следующем за месяцем получения этих сведений, Пенсионным фондом принимается решение о выплате пенсии уволившемуся пенсионеру с учетом индексации;

— в месяце, следующем за месяцем принятия такого решения, происходит выплата пенсии в повышенном размере.

— за три месяца, в которые пенсионер уже не работал, но и пенсию с учетом индексации еще не получал, будет произведена доплата.

Рассмотрим на конкретном примере. Если человек уволился в январе 2018 года, то с февраля он будет считаться неработающим. Только в марте работодатель передаст сведения в Пенсионный фонд о том, что данный пенсионер больше не работает. А в апреле Пенсионным фондом будет вынесено решение о выплате пенсий с учетом индексаций, прошедших за время его работы. Таким образом с мая человек начнет получать пенсию в повышенном размере и в мае же будет произведена доплата за февраль, март и апрель.