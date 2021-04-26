26 апреля 2021



Орловским пенсионерам поможет голосовой ассистент

Все публикуемые материалы на официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) граждане теперь могут не только читать, но и слушать. Это особенно необходимо людям со слабым зрением и тем, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области разъясняет порядок использования голосового ассистента. Чтобы озвучить текст на сайте необходимо:
— открыть меню «Для слабовидящих», для этого в верхней части страницы нажать на «АА»,
— выделить заинтересовавший текстовый фрагмент;
— нажать кнопку «Воспроизвести» (►).
Голосовой ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново прослушивать выделенный текст, озвучивает как новости или тематические статьи, так и короткие тексты (название разделов сайта, меню страниц и т. п.).

 

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Опубликовано 26 Апр 2021 в 12:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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