Орловским пенсионерам поможет голосовой ассистент

Все публикуемые материалы на официальном сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) граждане теперь могут не только читать, но и слушать. Это особенно необходимо людям со слабым зрением и тем, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области разъясняет порядок использования голосового ассистента. Чтобы озвучить текст на сайте необходимо:

— открыть меню «Для слабовидящих», для этого в верхней части страницы нажать на «АА»,

— выделить заинтересовавший текстовый фрагмент;

— нажать кнопку «Воспроизвести» (►).

Голосовой ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново прослушивать выделенный текст, озвучивает как новости или тематические статьи, так и короткие тексты (название разделов сайта, меню страниц и т. п.).