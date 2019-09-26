Орловским пенсионерам предстоит определиться с получением набора соцуслуг до 1 октября

Федеральные льготники, имеющие право на получение набора социальных услуг (НСУ), вправе выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2019 года составляет 1 121 рубль 42 копейки в месяц.

Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что заявление о форме получения НСУ (натуральной или денежной) достаточно подать один раз до 1 октября текущего года. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.

Если право на НСУ у льготника появилось впервые и он желает получать НСУ в денежном эквиваленте, а также если гражданин желает изменить свой выбор, то обратиться с соответствующим заявлением необходимо в срок до 1 октября 2019 года.

Для того, чтобы поменять порядок получения набора социальных услуг, можно воспользоваться соответствующим сервисом в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда. Он позволяет подать заявление об отказе от получения набора социальных услуг, а также заявление о предоставлении или возобновлении предоставления набора социальных услуг или его части в электронном виде.

Если воспользоваться личным кабинетом нет возможности, то, как и прежде, по данному вопросу можно обратиться непосредственно в Управление ПФР или многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг, информирует пресс-служба регионального Отделения ПФР.