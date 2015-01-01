Орловским пенсионерам запретят собирать грибы и ягоды

В России планируют ввести налог на сбор грибов и ягод. Власти собираются уже в ближайшее время регламентировать сбор и дальнейшую продажу лесных ягод, грибов и дикорастущих растений.

Депутат от партии «Единая Россия» Николай Николаев выступил с инициативой введения налога на сбор грибов и ягод. Таким способом власти легализуют рынок дикорастущих растений, который, по их мнению, является теневым на три четверти. Чиновник также предложил вернуть в сельскую местность заготовительные конторы. Цены на прием у населения грибов и ягод ожидаются неравнозначными.

Легальный источник дохода россияне смогут получить, арендовав участок в лесу на срок не менее 10 лет. Вместе с тем, у большинства граждан не будет возможности взять участок в аренду, особенно это касается пенсионеров. Они не смогут собирать грибы и лесные ягоды, чтобы выжить, — сообщает пресс-служба референтного центра Россельхознадзора.