22 января 2021



Орловским почетным донорам в 2021 году заплатят 15 109 рублей

На Орловщине сейчас проживают 2 237 граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России». В 2021 году ежегодная выплата для почетных доноров индексируется на 3,7 процента. В связи с этим размер выплаты составит 15 109 рублей 46 копеек.

Помимо денежного вознаграждения, почетные доноры имеют право на внеочередное лечение в рамках программы госгарантий, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время.

Напомним, что нагрудным знаком «Почетный донор России» награждаются граждане, сдавшие 40 раз и более цельную кровь, 60 раз и более плазму. Мужчинам кровь можно сдавать не более 5 раз в год, женщинам — не более 4 раз в год.

 

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Опубликовано 22 Янв 2021 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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