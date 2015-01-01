Орловским православным гимназиям выделят более 8,4 млн рублей

Православным гимназиям выделят из областного бюджета более 8,4 млн рублей субсидий, сообщает пресс-служба губернатора.

Государственную поддержку получат две организации.

Частному религиозному общеобразовательному учреждению «Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши» предусмотрены субсидии в объеме более 6 млн рублей.

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского» получит из областного бюджета 2,4 млн рублей.

 

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Опубликовано 09 Мар 2017 в 14:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 13

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