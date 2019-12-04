4 декабря 2019



Орловским предпенсионерам поможет электронный документооборот

В системе пенсионного обеспечения, в связи с внесенными в законодательство изменениями по повышению возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, появилось новое понятие — «предпенсионный возраст». Данный статус дает гражданам право на определённые льготы и меры социальной поддержки, в том числе, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии их трудовой занятости по сравнению с работниками других возрастных категорий.
Получить подтверждение своего статуса предпенсионер может, лично обратившись в территориальный орган ПФР или через личный кабинет на сайте ПФР. Помимо этого Пенсионный фонд РФ предоставляет по запросам информацию о статусе граждан предпенсионного возраста в органы государственной власти субъектов РФ, в том числе в области содействия занятости населения, работодателям.
Для того, чтобы в полной мере гарантировать соблюдение трудовых и социальных прав предпенсионеров, работодатель вправе запросить информацию о статусе своего работника в территориальном органе Пенсионного фонда. При этом обмен данной информацией осуществляется в электронном виде на основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии между территориальными органами ПФР и работодателями с использованием защищенных каналов связи. На сегодняшний день количество подписанных соглашений об электронном взаимодействии по данному направлению с работодателями Орловской области составляет 10035. Все соглашения подписаны в электронном виде. С начала 2019 года от работодателей уже получено 275 запроса о подтверждении статуса лиц предпенсионного возраста.

 

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Опубликовано 04 Дек 2019 в 17:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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