18 июня 2019



Орловским предпринимателям дадут отсрочку по онлайн-кассам. Но не всем

Третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники завершится 1 июля 2019 года. Реформа предполагает использование бизнесом кассовых аппаратов нового образца, передающих информацию о покупках и продажах в налоговые органы в режиме онлайн. Однако для некоторых бизнесменов переход на новую ККТ отложен в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство.

Как пояснили в пресс-службе ФНС, ФЗ №129 устанавливает отсрочку по применению онлайн-касс до 1 июля 2021 года для индивидуальных предпринимателей, которые продают товары собственного производства, занимаются выполнением работ или оказанием услуг.
Важное условие для предоставления отсрочки: ИП не должен иметь наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры. В случае найма сотрудника и заключения с ним договора, предприниматель обязан начать применять онлайн-кассу в течение 30 календарных дней.

Также Федеральный закон №129-ФЗ дополнил список видов деятельности, которые полностью освобождены от применения онлайн-касс. К ним добавлены, например, продажа бахил в розницу и реализация ИП входных билетов и абонементов на посещение государственных или муниципальных театров с рук или лотка.

 

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Опубликовано 18 Июн 2019 в 12:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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