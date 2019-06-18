Орловским предпринимателям дадут отсрочку по онлайн-кассам. Но не всем

Третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники завершится 1 июля 2019 года. Реформа предполагает использование бизнесом кассовых аппаратов нового образца, передающих информацию о покупках и продажах в налоговые органы в режиме онлайн. Однако для некоторых бизнесменов переход на новую ККТ отложен в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство.

Как пояснили в пресс-службе ФНС, ФЗ №129 устанавливает отсрочку по применению онлайн-касс до 1 июля 2021 года для индивидуальных предпринимателей, которые продают товары собственного производства, занимаются выполнением работ или оказанием услуг.

Важное условие для предоставления отсрочки: ИП не должен иметь наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры. В случае найма сотрудника и заключения с ним договора, предприниматель обязан начать применять онлайн-кассу в течение 30 календарных дней.

Также Федеральный закон №129-ФЗ дополнил список видов деятельности, которые полностью освобождены от применения онлайн-касс. К ним добавлены, например, продажа бахил в розницу и реализация ИП входных билетов и абонементов на посещение государственных или муниципальных театров с рук или лотка.