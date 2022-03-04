Орловским предпринимателям помогут выстоять под санкциями

На сайте Корпорации МСП на «Сервисе 360°», созданном для обратной связи с предпринимателями и оказания им поддержки, открыт прием обращений по вопросам ведения бизнеса в условиях санкций. Сервис позволит сообщить о своей проблеме в Корпорацию МСП и оперативно получить ответ на свой вопрос, а также необходимую господдержку. Это касается, в том числе нарушений моратория на плановые проверки малого, среднего бизнеса и ИП, введенного правительством РФ с 10 марта до 31 декабря 2022 года.

Одним из главных принципов работы «Сервиса 360°» является оперативность. Обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению бизнес получает в течение 72 часов. При сложных вопросах на ответ потребуется больше времени, но предельный срок рассмотрения обращения не может превышать 15 рабочих дней.

На сегодняшний день данный сервис фактически представляет собой горячую линию, которая позволяет бизнесу обратиться по любому вопросу, связанному с работой в условиях санкций, и оперативно получить квалифицированную помощь.

Как напомнили в пресс-службе облправительства, «Сервис 360°» для обратной связи с предпринимателями был запущен Корпорацией МСП в ноябре 2021 года. Он включает в себя 8 тематических разделов, в каждом из которых можно оставить обращение по поводу конкретных проблем, в том числе связанных с трудностями при проведении торгов, по вопросам проверок контролирующими органами, а также поделиться мнением о работе инфраструктуры поддержки, институтов развития по вопросам получения мер господдержки.