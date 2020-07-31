Орловским предприятиям предложили измерять сотрудникам температуру и после пандемии

Регулярное измерение температуры у сотрудников на рабочем месте во время эпидсезона гриппа и ОРВИ — актуальная мера. Она давно должна стать нормой, рассказал в интервью «Парламентской газете» сенатор от Орловской области Владимир Круглый.Страна начала готовиться к предстоящему эпидсезону 2020-2021 года. В частности, работодателям рекомендуют на протяжении всего сезона измерять температуру сотрудников с утра и в течение всего рабочего дня. А тех, у кого она будет повышена — немедленно отстранять от работы.

«Это абсолютно обоснованная мера, которая должна была быть принята и раньше, до коронавируса. Потому что любой человек, если у него температура, не должен находиться в коллективе. Поскольку он может заразить окружающих. И это касается любых предприятий», — рассказал Владимир Круглый.

По словам сенатора, соблюдать такие меры предосторожности нужно не только в период пандемии коронавируса. Ведь хотя заражение гриппом или ОРВИ не настолько опасно, оно, тем не менее, наносит урон общественному здоровью и снижает эффективность работы предприятий и организаций.

«У нас к этому, к сожалению, всегда слишком легко относились. Подумаешь, температура! Ведь нужно быть на работе. При этом о здоровье окружающих никто не думает. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу главы Роспотребнадзора», — заключил парламентарий.

Отметим, что новый приказ Роспотребнадзора содержит рекомендации и для высших должностных лиц в регионах. Им, в частности, предписывается при подготовке к эпидсезону обратить внимание, достаточны ли в медицинских организациях запасы противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты. А с 24 августа им следует начать информировать население о мерах профилактики гриппа и инфекций и важности иммунопрофилактики, — пишет издание.