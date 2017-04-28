Рабочим «Комбината строительных конструкций» задолжали 4,2 млн рублей

Прокуратура Заводского района города Орла выявила факт невыплаты заработной платы работникам «Орловского комбината строительных конструкций», входящего в ОАО «Орелагропромстрой». Всего с декабря 2016 по февраль 2017 работникам задолжали 4 млн 200 тыс. руб.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. В свою очередь, по результатам рассмотрения документов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.