Рабочим «Комбината строительных конструкций» задолжали 4,2 млн рублей

Прокуратура Заводского района города Орла выявила факт невыплаты заработной платы работникам «Орловского комбината строительных конструкций», входящего в ОАО «Орелагропромстрой». Всего с декабря 2016 по февраль 2017 работникам задолжали 4 млн 200 тыс. руб.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. В свою очередь, по результатам рассмотрения документов было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 

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Опубликовано 05 мая 2017 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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