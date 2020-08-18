Орловским работодателям помогут защитить сотрудников от КОВИДа

Теперь за счет страховых взносов орловские работодатели могут приобрести маски, перчатки, антисептики и многое другое в целях недопущения распространения COVID-19. Такое решение принял Минтруд. В ведомстве расширили возможности программы финобеспечения предупредительных мер. К традиционным мероприятиям — таким, как спецоценка условий труда, медосмотры, приобретение аптечек, индивидуальных средств защиты для работающих во вредных условиях, их санаторно-курортное лечение и т.д. добавились: покупка масок, антисептиков, устройств для комплексной обработки, бесконтактных термометров, а также оплата лабораторного обследования работников на COVID-19.

В этом году страхователи смогут подать заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма до 1 октября.

Напомним, работодатель вправе до 20% годовой суммы страховых взносов по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний направить на финансирование мероприятий по охране труда. С 2019 года объем средств, направляемых на профилактику производственного травматизма, может быть увеличен с 20% до 30%, но при условии направления работодателем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

— Сумма, выделяемая Фондом на финансирование мероприятий по охране труда, ежегодно увеличивается. Так, в прошлом году в рамках финансирования предупредительных мер отделение Фонда распределило между работодателями свыше 39 млн рублей, а в текущем году планируется распределить уже 52 млн рублей, — отметил управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Олег Ревякин.

Узнать дополнительную информацию можно по единому телефону справочной службы 8 (4862) 54-81-81, а также на сайте r57.fss.ru в разделе «Страхователям». Там же размещены формы необходимых документов.