11 февраля 2022



Орловским работодателям рекомендовано максимально перевести работников на удалёнку

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в связи со значительным ростом заболеваемости COVID-19, наблюдаемой в последнее время, обратилась к работодателям с рекомендацией — максимально перевести всех работников на дистанционный режим работы. При этом окончательное решение определяется организацией самостоятельно, исходя из возможности работодателя и возможности работников.

Вопросы организации постоянной или временной дистанционной работы регулируются в соответствии с главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовыми договорами. В локальном нормативном акте о временном переводе работников на удалённую занятость указывается обстоятельство для принятия решения, срок такого перевода; список сотрудников, временно переводимых на дистанционную работу; порядок обеспечения их оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и др.

Главы муниципальных районов будут вести ежемесячный мониторинг территориальных работодателей на предмет исполнения рекомендаций по переводу работников на удалёнку.

 

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Опубликовано 11 Фев 2022 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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