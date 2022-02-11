Орловским работодателям рекомендовано максимально перевести работников на удалёнку

Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в связи со значительным ростом заболеваемости COVID-19, наблюдаемой в последнее время, обратилась к работодателям с рекомендацией — максимально перевести всех работников на дистанционный режим работы. При этом окончательное решение определяется организацией самостоятельно, исходя из возможности работодателя и возможности работников.

Вопросы организации постоянной или временной дистанционной работы регулируются в соответствии с главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовыми договорами. В локальном нормативном акте о временном переводе работников на удалённую занятость указывается обстоятельство для принятия решения, срок такого перевода; список сотрудников, временно переводимых на дистанционную работу; порядок обеспечения их оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и др.

Главы муниципальных районов будут вести ежемесячный мониторинг территориальных работодателей на предмет исполнения рекомендаций по переводу работников на удалёнку.