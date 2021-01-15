Орловским садоводам напомнили про санитарную обрезку деревьев

В Россельхознадзоре напомнили, что зимняя обрезка плодоносящих деревьев и кустарников очень нужна для формирования кроны. Без этой процедуры растения меньше плодоносят и отягощаются старыми, засохшими и больными ветвями. Зимняя обрезка подходит для семечковых культур (яблони, груши), некоторых косточковых (вишни, сливы) и кустарников (барбариса). Её чаще всего проводят на зимостойких и летних сортах яблони, груши, которые уже плодоносят.

К работе приступают в сухой ясный день при температуре выше –10°С, когда нет угрозы резкого ее понижения. Обрезка стимулирует рост растений весной, способствует стремительному росту побегов, повышению урожайности, отсрочке цветения, что позволяет уменьшить риск попадания весной цветения под возвратные холода.

Обрезанные части деревьев необходимо уничтожить, чтобы не создавать риск распространения вредителей и болезней сада, в том числе и карантинных для нашей области.

Правила зимней обрезки плодовых деревьев

1. Удаляют нежелательные ветви. В первую очередь это мертвые и больные части, независимо от того, в каком месте на дереве они находятся, а также поросль, появляющуюся у основания дерева.

2. Срезают побеги, растущие внутрь кроны.

3. Для увеличения циркуляции воздуха в кроне удаляют густо растущие побеги, но не более 1/4 их общего количества, так как сильная обрезка может спровоцировать рост пасынков.

4. Прошлогодние ветви укорачивают на 1/3, делая срез над почкой. Это поддерживает хорошую форму дерева и стимулирует развитие новых плодовых веток.

5. Из молодых веток удаляют только растущие внутрь или расположенные слишком близко к скелетным веткам.

6. Если необходимо срезать несколько крупных веток, это делают не сразу, а в течение двух-трех зим. При слишком стремительном росте дерева некоторые ветки удаляют летом (как дополнение к зимней обрезке).

7. В зимний период на ветвях деревьев часто видны кладки гусениц непарного шелкопряда и узелки моли. Их можно удалить вручную или обрезать. Благодаря этому значительно уменьшится количество вредителей в саду.

8. Зимой легко проверить все ветки на наличие необычных опухолей, открытых поражений или потемнений. Обнаруженные наросты сразу срезают.

9. Хотя зимой это не настолько актуально, как летом, но инструменты все-таки рекомендуется обрабатывать 10%-ным раствором спирта (2 ст. л. спирта на 1 стакан воды), место среза обработать садовым варом.