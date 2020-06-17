Орловским садоводам подскажут, как защитить урожай от потивируса шарки слив

Наиболее опасной болезнью косточковых культур является потивирус шарки (оспы) слив, имеющее карантинное значение для Российской Федерации. Данное заболевание распространено в Азии, Африке, Америке, в большинстве стран европейского континента, в том числе и в России. Основными древесными хозяевами вируса шарки являются виды Prunus, включая абрикос, персик, сливу, алычу, вишню и черешню. Распространение вируса часто происходит с зараженным посадочным и прививочным материалом или посредством тлей-переносчиков. Наиболее четко признаки заболевания проявляются спустя 3-4 недели после цветения. На листьях восприимчивых сортов наблюдаются широкие расплывчатые полосы и кольца сначала светло-зеленой, затем желтой окраски, которые хорошо просматриваются на свету.

Летом на сформировавшихся уже окрашенных и полностью созревших плодах появляются темно-фиолетовые пятна, кольца и полосы. У сливы восприимчивых сортов в этих местах развитие плода прекращается, и на его поверхности образуются вдавленности, которые соединяются в кольцевые узоры, переходящие на косточку.

Основными мерами борьбы с вирусом являются использование безвирусного посадочного материала, борьба с тлей и удаление зараженных деревьев.

Во избежание распространения данного карантинного заболевания на своем приусадебном участке, специалисты Россельхознадзора рекомендуют садоводам приобретать здоровый посадочный материал и саженцы только в установленных местах торговли, и не стесняться спрашивать у продавцов документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность посадочного материала.

При обнаружении симптомов, указывающих на данное заболевание, сообщайте в Россельхознадзор: 8 (4862) 76 14 69. Специалисты помогут вам справиться с бедой.