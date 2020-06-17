17 июня 2020



Орловским садоводам подскажут, как защитить урожай от потивируса шарки слив

Наиболее опасной болезнью косточковых культур является потивирус шарки (оспы) слив, имеющее карантинное значение для Российской Федерации. Данное заболевание распространено в Азии, Африке, Америке, в большинстве стран европейского континента, в том числе и в России. Основными древесными хозяевами вируса шарки являются виды Prunus, включая абрикос, персик, сливу, алычу, вишню и черешню. Распространение вируса часто происходит с зараженным посадочным и прививочным материалом или посредством тлей-переносчиков. Наиболее четко признаки заболевания проявляются спустя 3-4 недели после цветения. На листьях восприимчивых сортов наблюдаются широкие расплывчатые полосы и кольца сначала светло-зеленой, затем желтой окраски, которые хорошо просматриваются на свету.

Летом на сформировавшихся уже окрашенных и полностью созревших плодах появляются темно-фиолетовые пятна, кольца и полосы. У сливы восприимчивых сортов в этих местах развитие плода прекращается, и на его поверхности образуются вдавленности, которые соединяются в кольцевые узоры, переходящие на косточку.

Основными мерами борьбы с вирусом являются использование безвирусного посадочного материала, борьба с тлей и удаление зараженных деревьев.

Во избежание распространения данного карантинного заболевания на своем приусадебном участке, специалисты Россельхознадзора рекомендуют садоводам приобретать здоровый посадочный материал и саженцы только в установленных местах торговли, и не стесняться спрашивать у продавцов документы, подтверждающие фитосанитарную безопасность посадочного материала.

При обнаружении симптомов, указывающих на данное заболевание, сообщайте  в Россельхознадзор: 8 (4862) 76 14 69. Специалисты помогут вам справиться с бедой.

 

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Опубликовано 17 Июн 2020 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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