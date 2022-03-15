Орловским садоводам советуют уже сейчас подумать об уходе за сиренью

Сирень – очаровательный и благоухающий символ мая. Чтобы цветение куста достигло своего пика и порадовало вас в преддверии лета, уже сейчас его необходимо максимально проредить и удалить повреждённые и сухие побеги, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора. Срезка части цветущих побегов стимулирует обильное цветение на следующий год. После цветения необходимо срезать отцветшие соцветия. В течение лета следует удалять корневую поросль.

Если в вашем палисаднике ещё нет сирени, и вы только планируете её приобрести, то лучше заняться этим весной, хотя кустарник неплохо приживается и после цветения, начиная со второй половины июля.

Высаживая сирень, необходимо добавить в лунку перегной и немного древесной золы, а также 1 ст. л. суперфосфата. В первый год после посадки растение не следует подкармливать. В последующие годы — один раз весной вносят 50-60 г мочевины (аммиачной селитры) или коровяк (1:10).

Поливать сирень стоит только во время цветения и в засуху, так как она не любит переувлажнения, вследствие чего могут загнить корни, и куст погибнет.

Сирень легко размножить корневыми отпрысками. Редкие сорта размножают отводками. После цветения выбирают длинный побег, растущий ближе к земле, и пригибают. В месте соприкосновения с почвой повреждают кору, удаляют листья. Пришпиливают и присыпают почвой. Место укоренения поддерживают во влажном состоянии. Ускорить образование корней поможет нехитрый способ: следует нетуго перетянуть отводок проволокой у основания, чтобы ограничить поступление питания от материнского растения.