Орловским сельхозпредприятиям рассказали о профилактических визитах

Росельхознадзор рассказал индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, что в 2022 году ведомством запланирован ряд обязательных профилактических визитов. Поскольку это действие относительно новое – то орловцам разъяснили суть нововведения.

Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 Федерального закона от 30.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью информирования контролируемых лиц о требованиях действующего законодательства, которые предъявляются к их деятельности, либо к принадлежащим им объектам контроля, а также предупреждения и сокращения случаев нарушения подконтрольными субъектами этих требований.

В первую очередь, обязательные профилактические визиты проводятся в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые начали осуществлять свою деятельность менее года назад. А также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

Инспектор проводит мероприятие в форме профилактической беседы (консультации) по месту нахождения контролируемого лица, либо путем использования видео-конференц-связи.

В пресс-службе Россельхознадзора обратили внимание на такую деталь: предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства гражданам, организациям не выдаются. Разъяснения, полученные в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. По результатам проведения профилактического визита должностным лицом органа государственного надзора, непосредственно проводившим профилактическое мероприятие, составляется акт о проведении профилактического визита. Сведения о результатах проведения профилактических визитов вносятся в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (ЕРКНМ).

В случаях, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, то инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу контрольного (надзорного) органа для принятия решения о проведении уже контрольных (надзорных) мероприятий.

С планом профилактических визитов на 2022 год можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Профилактика правонарушений».