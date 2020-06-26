Орловским семьям с детьми до 16 лет выплатят дополнительные 10 тысяч

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Ее размер составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. Данные меры поддержки семей с детьми предоставляются согласно указу президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Особенность новой выплаты в том, что за ней не надо повторно обращаться. Пенсионный фонд автоматически перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей. Тем, кто уже получил ежемесячную или единовременную выплаты на детей, дополнительная июльская мера поддержки в размере 10 тыс. рублей будет предоставлена беззаявительно. Новое заявление подавать не нужно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно.

Начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн российских семей, воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей. Свыше 4 млн семей получили ежемесячную выплату 5 тыс. рублей на 4,4 млн детей. 14,8 млн семей получили единовременную выплату 10 тыс. рублей на 21 млн детей. В Орловской области на июльскую меру поддержки семей с детьми могут претендовать свыше 120 тыс. детей.