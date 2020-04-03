Орловским школам купят ноутбуки

Для школ Орловской области планируется закупить ноутбуки на 15 миллионов рублей. Информация о закупке появилась на сайте, сообщает RosTender.info. Образовательные учреждения получат ноутбуки мобильного класса в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Правительство области объявило тендер на поставку оборудования, итоги которого подведут 14 апреля.

Согласно требованиям облдепартамента образования, корпус ноутбуков должен быть специально подготовлен для безопасного использования в учебном процессе: иметь защитное стекло повышенной прочности, выдерживать падение с высоты 0,7 м, сохранять работоспособность при попадании влаги и иметь смягчающие удары элементы. Также ноутбуки должны быть снабжены поворотным сенсорным экраном с поддержкой стилуса.

Всего департамент приобретет 420 таких ноутбуков, за каждый готовы отдать 36,5 тыс. рублей. В распоряжение ведомства они должны поступить в течение месяца.