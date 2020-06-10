10 июня 2020



Орловским школьникам, которые живут или учатся возле Ж/Д путей, создали специальное приложение

В ОАО «РЖД» разработали мобильное приложение Safe Train для детей, которые живут или учатся вблизи железнодорожных путей. Основная задача программы, которая устанавливается на смартфоны — предупреждение травматизма несовершеннолетних на вокзалах и вблизи железнодорожных путей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в приложении несколько функций. Программа оповещает пользователя о приближении к железнодорожным путям, блокирует музыку и видеоролики при попадании в опасную зону, предоставляет возможность родителям следить за местонахождением ребёнка, а если ребёнок отключил приложение или если на его мобильном устройстве не определяется геолокация — родителям направляется SMS-сообщение.

Приложение создано для того, чтобы научить детей быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта. Скачать Safe Train можно с официального сайта приложения или через Google Play Market.

 

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Опубликовано 10 Июн 2020 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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