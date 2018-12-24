Орловским школьникам предложили поучаствовать в международном телемосте

«Живая классика» запускает серию международных телемостов для участников конкурса из регионов России и участников из других стран. Всего в течение конкурсного сезона планируется организовать более 20 телемостов с подростками из Америки, Иордании, Израиля, Аргентины, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Италии и других стран, объединенных «Живой классикой».

Участники конкурса – подростки 10-17 лет. Теперь познакомиться с конкурсантами из других стран сможет любой участник, даже из отдаленных уголков России. Заявку на проведение телемоста можно оставить по ссылке (https://docs.google.com/forms/d/1uwOtelmpWV3BKw6lH5T4RueJKRl18ulETrLaZU1Q87g/edit ).

Первый телемост между участниками из Санкт-Петербурга и участниками из города Перт (Австралия) состоялся 16 декабря в рамках I Международного съезда кураторов участников конкурса юных чтецов «Живая классика». «Несмотря на некоторую скованность, а для наших ребят это был первый опыт участия в таких мероприятиях, – рассказывает Андрей Кузьмин, куратор конкурса в Австралии. – Они с радостью делились рассказами о себе, своих любимых книгах и своих впечатлениях от Артека. Совершенно незабываемой была артикуляционная гимнастика от Сергея Молянова: выполняя упражнения, ребята успокоились и расслабились. Выступления чтецов из Санкт-Петербурга были очень интересными, а произведения очень разными. Можно было и улыбнуться, и погрустить, и подумать. Подобные телемосты очень нужны. У австралийских ребят практически нет общения со сверстниками на русском языке. В основном, по-русски они говорят в семье, а между собой, даже в русских школах, по-английски. А общение именно со сверстниками очень важно».

Для российских участников это, в первую очередь, возможность узнать, как живут их сверстники за рубежом, что их волнует, к чему они стремятся, какие книги они выбирают. «Очень было интересно слушать ребят из Австралии, про их успехи, школу и увлечения, – делится впечатлениями Виктория Чугунцова, участница из Санкт-Петербурга. – Я бы очень хотела встретиться с ребятами и пообщаться с ними ещё. Я думаю, такие встречи очень нужны, чтобы приобретать новые знакомства, обмениваться какими-то впечатлениями. Я бы ещё пообщалась с ребятами из Англии. А вообще с разными людьми интересно общаться! Потому что у всех разные обычаи и традиции, и все это узнавать очень здорово!»

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Сейчас интернет связывает людей из разных стран мира, но это общение в основном виртуальное. Нам же хочется, чтобы собеседники имели возможность видеть друг друга, дискутировать, слыша голоса, видя, в какой обстановке находятся визави. Такие мероприятия очень эффективны для завязывания дружбы и создания детского международного комьюнити».

Для того, чтобы стать участником конкурса юных чтецов «Живая классика», необходимо зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 25 января 2019. Принять участие может любой школьник 5-11 классов. В этом году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Участие в конкурсе бесплатное.

По информации пресс-службы Фонда «Живая классика»