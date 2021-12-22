Орловским школьникам заплатят за писк редких животных и растений

Орловские школьники могут помочь в дополнении и уточнении недавно вышедшей второй редакции региональной Красной книги. «Дирекция особо охраняемых природных территорий» проводит конкурс «По страницам Красной книги Орловской области». Акция начнется 29 декабря 2021 года (день биологического разнообразия). Итоги конкурса будут подведены 4 октября 2022 года в международный день защиты животных.

Конкурс проводится среди школьников и заключается в обнаружении новых мест проживания или произрастания видов, занесённых в Красную Книгу Орловской области по следующим номинациям: Царство грибы, Царство растения, Царство животные. Объект нужно сфотографировать или снять на видео и отметить максимально точно место обнаружения. Победители конкурса по каждой номинации будут награждены подарочными сертификатами.

1 место – подарочный сертификат на сумму 8 тыс. руб;

2 место – подарочный сертификат на сумму 6 тыс. руб;

3 место – подарочный сертификат на сумму 4 тыс. руб.

Все участники, занявшие 1, 2 и 3 место, получают по экземпляру свежеотпечатанной Красной книги Орловской области.

Скачать анкету и узнать все подробности о конкурсе можно в группе ВК «Зоовольерный комплекс Хотынецкого природного парка».

Консультации можно получить по телефону 8(953)623-55-54, e-mail: hppark@mail.ru

См. также: Вышла вторая (обновленная) редакция Красной книги Орловщины