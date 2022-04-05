Орловским собаководам надо быть осторожнее — из зимней спячки вышли клещи

Сезон пробуждения клещей начинается как только столбик термометра поднимается до отметки 5 °C. В ожидании своей жертвы клещи скрываются на стеблях растений, где остаются совершенно незаметными. Проворные переносчики заболеваний безболезненно прокалывают кожу животного, и присасываются к ней, выделяя анестезирующее вещество, поэтому сразу обнаружить укус паразита практически невозможно. Когда во время общения с питомцем хозяева находят на его теле клеща или след от укуса, инфицирование, вероятнее всего, уже состоялось.

Защитить своего питомца можно обрабатывая сезонно средствами от клещей. Средства от клещей делятся на две категории. Одни уничтожают паразитов после их прикрепления, другие отпугивают клещей.

Варианты защиты – спреи, шампуни, таблетки, капли на холку и ошейники. Основное действие всех препаратов начинается на 5-7-ый день, поэтому обрабатывать животное необходимо заранее: не раньше, чем за 3 дня до купания, и спустя 3-4 дня после него.

После прогулки обязательно осматривайте своего питомца. Чаще всего клещи присасываются на голове за ушами, на шее, между передними лапами – на эти места обратите особое внимание.

Одна из самых опасных инфекций, которую переносят клещи – пироплазмоз. Он нередко приводит к гибели собак, а у кошек может вызвать лихорадку и анемию. Считается, что заражение пироплазмозом наступает на 2-й день, однако инкубационный период может составлять от 10 до 21 дня. Симптомы пироплазмоза следующие: слабость, потеря аппетита, лихорадка, желтуха и темно-бурая моча. Заболевание хорошо лечится на ранних стадиях, но если промедлить, возможен летальный исход.