5 апреля 2022



Орловским собаководам надо быть осторожнее — из зимней спячки вышли клещи

Сезон пробуждения клещей начинается как только столбик термометра поднимается до отметки 5 °C. В ожидании своей жертвы клещи скрываются на стеблях растений, где остаются совершенно незаметными. Проворные переносчики заболеваний безболезненно прокалывают кожу животного, и присасываются к ней, выделяя анестезирующее вещество, поэтому сразу обнаружить укус паразита практически невозможно. Когда во время общения с питомцем хозяева находят на его теле клеща или след от укуса, инфицирование, вероятнее всего, уже состоялось.

Защитить своего питомца можно обрабатывая сезонно средствами от клещей. Средства от клещей делятся на две категории. Одни уничтожают паразитов после их прикрепления, другие отпугивают клещей.

Варианты защиты – спреи, шампуни, таблетки, капли на холку и ошейники. Основное действие всех препаратов начинается на 5-7-ый день, поэтому обрабатывать животное необходимо заранее: не раньше, чем за 3 дня до купания, и спустя 3-4 дня после него.

После прогулки обязательно осматривайте своего питомца. Чаще всего клещи присасываются на голове за ушами, на шее, между передними лапами – на эти места обратите особое внимание.

Одна из самых опасных инфекций, которую переносят клещи – пироплазмоз. Он нередко приводит к гибели собак, а у кошек может вызвать лихорадку и анемию. Считается, что заражение пироплазмозом наступает на 2-й день, однако инкубационный период может составлять от 10 до 21 дня. Симптомы пироплазмоза следующие: слабость, потеря аппетита, лихорадка, желтуха и темно-бурая моча. Заболевание хорошо лечится на ранних стадиях, но если промедлить, возможен летальный исход.

 

Началась кампания по уплате имущественных налогов за 2013 год
В Орле пройдут юбилейные  Булгаковские чтения
Орловская область на 3 месте среди 12 регионов с самыми высокими абсолютными значениями смертности ...
Опубликовано 05 Апр 2022 в 17:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"