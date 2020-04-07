7 апреля 2020



Орловским строителям пообещали помочь

Правительство РФ решило отменить до конца нынешнего года штрафы для застройщиков жилья, нарушившим обязательства. Как сообщил председатель правительства РФ на совещании с вице-премьерами, распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства. Принято решение о том, с 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут, на этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов.

Данные меры позволят бизнесу не опасаться угрозы банкротства и сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства, а покупателям — гарантировано получить свои квартиры. Помимо этого для стабилизации строительной отрасли и снятия административной нагрузки автоматически продлевается на год действие лицензий и разрешений на строительство.
Глава кабинета министров сообщил, что в минувшие выходные правительство разработало все необходимые подзаконные акты по поддержке граждан, бизнеса, экономики, подписан ряд постановлений и среди них — помощь строительным компаниям, которые возводят жилые дома.

Следует отметить, что отрасль жилищного строительства в прошлом году перешла на новую схему работы с использованием эскроу-счетов, что серьезно изменило финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей жилья.

 

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Опубликовано 07 Апр 2020 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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