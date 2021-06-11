Орловским теплицам угрожает заморская моль

Владельцев теплиц и всех производителей культур закрытого грунта предупредили о серьезной угрозе проникновения и распространения в нашем регионе опасного карантинного объекта — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Meyrick).

В Россельхознадзоре рассказали, что сейчас томатная моль распространена в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В Краснодарском крае впервые была выявлена в 2010 г., а в 2011 году выявлена на приусадебных теплицах Майкопского района Республики Адыгея и в нескольких районах Дагестана.

Активная торговля томатами способствует быстрому распространению томатной моли с плодами и с тарой. Основным кормовым растением данного вредителя является томат, также насекомое может повреждать баклажан и картофель. Моль способна нанести огромный ущерб. Потери урожая, на участках зараженных этим вредителем, составляют от 25 до 100%. Гусеницы томатной моли вредят с момента высадки рассады и вплоть до последней уборки урожая. Обычно они внедряются в листья, стебли и плоды (под кожицу и даже внутрь плода). Сильно поврежденные листья засыхают, а плоды утрачивают товарную ценность.

Бабочки томатной моли серебристо-серого цвета с черными точками на передних крыльях. Они размером всего 6-7 мм, и размахом крыльев 10-12 мм, ведут сумеречный образ жизни, активны после захода солнца и на рассвете, не питаются, но при этом способны жить до 10 дней. К яйцекладке самки приступают на 3-й день, откладывая яйца на нижней стороне листьев, на плодах и стеблях, размещают их поодиночке или небольшими группами. Плодовитость самок – 200-300 яиц. На 4-6-й день из них отрождаются личинки (гусеницы).

Гусеница первоначально зеленая с черными пятнами на голове, по мере роста приобретает красный оттенок, на спинной стороне первого грудного сегмента появляется черная продольная полоса. Длина гусеницы старшего возраста достигает 9 мм, живут в среднем около 12-15 дней. Гусеницы 1-го возраста преимущественно минируют листья, последующие стадии могут внедряться в стебли, плодоножки, повреждать завязь, повреждать зеленые плоды. В промежутках между линьками гусениц можно обнаружить вне «мин» на листьях и плодах. При отсутствии корма гусеницы способны впадать в факультативную диапаузу. Окукливаются гусеницы на поверхности листьев, в скрученных листьях или в «минах», в почве. Бабочки нового поколения выходят примерно через две недели. Зимует вредитель в стадии имаго или яйца, но больше всего в стадии куколки не глубоко в почве.

Для снижения вредоносности томатной моли важную роль играет комплекс ограничительных мероприятий. Это в первую очередь своевременная сигнализация появления и контроля численности вредителя, применение феромонных и желтых клеевых ловушек. Эффективными агротехническими приемами по снижению вредоносности томатной моли являются уничтожение зараженных растений и послеуборочных растительных остатков, смена культур. Удаление сорных растений семейства пасленовых лишит возможности бесперебойного и активного питания гусениц томатной моли.

В закрытом грунте, если позволяют условия, рекомендуется в зимний период выхолаживание помещений теплиц при -15°С в течение одной недели, а при -10°С в течение двух недель и более, т.к. этот тропический вид моли не переносит отрицательные температуры, и не может выжить в экстремальных зимних условиях, когда почва промерзает на глубине 5-10 см.

Проведение химической обработки инсектицидами, разрешенными к применению на территории РФ, конструкций и почвы в теплице, в конце вегетационного сезона, снизит численность зимующей стадии вредителя. Особое место в борьбе с томатной молью занимают бактериальные препараты, обладающие высокой биологической эффективностью. В России томат является одной из доминирующих овощных культур, поэтому хочется верить, что орловские овощеводы более серьезно отнесутся к проблеме проникновения и распространения опасного карантинного вредителя.