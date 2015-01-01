Орловским цветоводам напомнили, как сажать розы

Посадка роз весной возможна, когда температура почвы уверенно займет свою позицию в районе +10-12 °С — это обычно приходится на вторую половину апреля или даже раньше.

В ходе подбора требуемого саженца следует обращать внимание на корневую систему. Корневая система должна быть мощная, широко разветвленная и развитая; не менее 2-х одревесневших побегов; листья равномерно окрашенные в зеленый цвет; сами корни светло — желтые на срезе; у корней нет никаких изъянов: ни царапин, ни мягких, ни засушенных участков; четко видимое место прививки.

Непосредственно перед посадкой розы необходимо:

— Бережно снять упаковочный материал с еще очень хрупкого растения, попытаться распрямить сжавшиеся корни.

— Если при осмотре саженца вы обнаружите какие-либо признаки болезни или повреждения у корней, то следует незамедлительно и аккуратно обработать это место соответствующим фунгицидом.

— Обрезать сухие корни вплоть до здоровой сердцевины (она белая, как правило), это нужно сделать на пару сантиметров. Крайне вытянувшиеся корни следует отрезать до 30-35 см.

— Очистить побеги роз от парафина (если они в нём), который используется в качестве предохранения от высыхания, но «затрудняет» дыхание.

— Замочить корневую систему. Для восполнения дефицита жидкости, окуните корни растения (вплоть до шейки) на 120-180 минут в обычную воду или раствор какого-либо стимулятора роста корневой системы.

— Место посадки следует выбирать не затененное от солнца, но прикрытое от ветра.

 

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Опубликовано 27 Апр 2018 в 16:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 1

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