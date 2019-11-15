Орловским туристам перед новогодними каникулами напомнили об ужасах и опасностях тропиков

В связи с популярностью у орловских туристов тропических стран, Роспотребнадзор напомнил о наиболее опасных “сюрпризах” дальнего зарубежья.

Случаи холеры регистрируются в странах Африки, Южной, Центральной и Юго — восточной Азии (Бангладеш, Индия, Ирак, Мьянма, Непал, Сирия, Тайланд, Южная Корея), Американского региона (Гаити, Доминиканская республика, Куба, Эквадор). Наибольшее число заболевших приходится на страны Африканского континента.

Лихорадка Денге широко распространена во всех странах региона Юго-Восточной Азии, Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Танзания, Сейшельские острова, Кения), в Центральной и Южной Америке, странах Карибского бассейна (Бразилия, Мексика, Перу и.т.д.).

При планировании выезда за рубеж Роспотребнадзор настоятельно рекомендует заблаговременно уточнять у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. Для профилактики инфекционных болезней необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

— обязательно использовать репелленты и фумигаторы (лучше использовать те репелленты и фумигаторы, которые были приобретены в той стране, где вы запланировали отдых);

— носить одежду (преимущественно светлую) максимально закрывающую тело;

— использовать физические барьеры, такие как сетки, закрытые окна и двери;

— спать под москитными сетками, использовать кондиционер в помещениях;

— употреблять только кипяченую или дезинфицированную хлором, йодом или другими соответствующими средствами питьевую воду. Средства для дезинфекции воды, как правило, продаются в аптеках. Такие напитки, как горячий чай или кофе, газированная вода или безалкогольные напитки, а также фруктовые соки в бутылках или пакетах, обычно безопасны для питья;

— употреблять в пищу горячие продукты, прошедшие тщательную тепловую обработку; не употреблять приготовленные пищевые продукты, оставленные при комнатной температуре на несколько часов без дополнительной термической обработки;

— не употреблять в пищу сырые морепродукты и другие продукты в сыром виде. Исключение составляют фрукты и овощи, которые вы должны собственноручно очистить (от кожицы, корки и т.п.);

— при появлении одного или нескольких симптомов заболевания (жар, сыпь, боли в мышцах, боли в животе, рвота, жидкий стул) после возвращения из стран тропического и субтропического климата, необходимо обратиться к врачу. При обращении к врачу обязательно сообщить о посещении страны.

При появлении симптомов инфекционного заболевания (жар, сыпь, боли в мышцах, боли в животе, рвота, жидкий стул) необходимо срочно обратиться за медицинской помощью путем вызова на дом врача из поликлиники или (в случае тяжелого состояния) скорой медицинской помощи. До прихода врача необходимо свести к минимуму контакты, в том числе с родственниками и сообщить медицинскому учреждению, в которое обратились за оказанием медицинской помощи, в какой период и в какой стране вы находились.

В случае если симптомы инфекционного заболевания появились на борту воздушного судна, необходимо обратиться к членам экипажа для оказания ими первой медицинской помощи и оперативного оповещения аэропорта прибытия о лице, с подозрением на инфекционную болезнь.