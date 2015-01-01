Орловским вкладчикам «Росэнергобанка» выплатят страховое возмещение

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщило о наступлении 10 апреля 2017 года страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк «РОСЭНЕРГОБАНК». Учитывая, что это кредитное учреждение имело обширную сеть филиалов в Орле, наше издание считает нужным сообщить орловским вкладчикам следующую информацию. В связи с тем, что указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 932 по реестру), каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 апреля 2017 года.

Выплаты начнутся не позднее 24 апреля 2017 года. До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 апреля 2017 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи» (www.asv.org.ru).