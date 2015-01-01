Орловским вкладчикам «Темпбанка» рассказали, куда обращаться за страховым возмещением

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начинает выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО МАБ «Темпбанк». Выплаты страхового возмещения начнутся уже завтра 19 апреля. Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи»), а также будет опубликовано 19 апреля 2017 года в «Российской газете».

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 19 апреля 2017 года через ВТБ 24. Информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики кредитной организации ПАО МАБ «Темпбанк» могут получить по телефону горячей линии ВТБ 24 (ПАО) — 8-800-505-24-24. Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно также получить по телефону горячей линии АСВ — 8-800-200-08-05.

Напомним, согласно полученному реестру обязательств ПАО МАБ «Темпбанк» за выплатой страхового возмещения на сумму около 9,53 млрд руб. могут обратиться порядка 12,1 тыс. вкладчиков, среди которых есть и орловцы. В том числе около 200 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 16,1 млн руб.

В Орловской области за страховыми выплатами на сумму около 1,2 млрд руб. могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков — уточнили в пресс-службе АСВ.

Напомним, ранее в этом месяце проблемы возникли у еще одного банка, имеющего ряд филиалов в Орловской области.