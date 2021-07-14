14 июля 2021



Орловским властям надоело терпеть парковки на газонах

Парковка на газоне создает неудобства всем, кроме хозяина припаркованной машины. Однако, сегодня в Орле правовые возможности для наказаний за подобные нарушения правил городского благоустройства ограничены законами. Чтобы найти выход из этой ситуации председатель горсовета Василий Новиков собрал юристов, специалистов, курирующих эту работу, и представителей территориальных управлений.

Сотрудники служб административно-технического контроля, которым по должности полагается выявлять такие нарушения, как свалка мусора в парке или невыкошенная у дома трава, объяснили ситуацию. Возможности АТК составить на нарушителя протокол были ограничены с изменением в 2019 году областного законодательства. Тогда суд обратил внимание на разницу формулировок в правилах благоустройства многих муниципальных образований региона и разом отменил нормы о нарушении этих правил.

«Мы получили ситуацию, когда сотрудникам АТК невозможно повлиять на нарушителей правил благоустройства. Если мы — все сидящие здесь хотим добиться чистоты и порядка в городе, мы должны понимать зоны своей ответственности», — отметил Василий Новиков.

В администрации города сложившуюся ситуацию проанализировали и подготовили ряд предложений, которые могут стать основой для законодательных изменений. «Мы предлагаем конкретизацию правовых последствий за нескошенную траву или не убранный мусор», — поясняет руководитель правовой службы администрации города Жанна Горбатенкова. Василий Новиков предложил организовать совместную работу для решения этого вопроса с коллегами из областного совета.

 

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Опубликовано 14 Июл 2021 в 17:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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