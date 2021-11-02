Орловским водителям напомнили, как ездить в тумане

Орловская полиция напомнила: погодные явления оказывают большое влияние на безопасность вождения. При движении в тумане искажается восприятие многих предметов, цветов, трудно различить ориентиры и дорожные знаки. Они кажутся гораздо дальше, чем есть на самом деле. Водителям следует знать, что цвета также искажаются. Желтый сигнал светофора будет восприниматься с красноватым оттенком, а зеленый станет желтым. Неизменным остается только красный цвет. Эту информацию необходимо помнить при переезде перекрестков, регулируемых светофором. Именно на таких участках происходят больше всего столкновений.

Еще одной опасностью для водителей является запотевание окон, которое возникает из-за разности температур внутри салона и снаружи, а также оседания капель воды на стеклах. Это делает ситуацию еще более опасной.

Кроме того, необходимо учитывать, что свет от передних фар при взаимодействии с туманным облаком рассеивается в обратном направлении, то есть к водителю. Это явление в лучшем случае создаст перед лобовым стеклом молочно-белую завесу, а в худшем – ослепит водителя.

Если вы попали в туман:

Старайтесь придерживаться правой стороны дороги, при этом ориентиром могут служить линии разметки (если их видно) либо граница соприкосновения дорожного полотна с обочиной.

Включая передние фары, используйте ближний свет. Учитывая, что при движении в тумане расстояние между машинами трудно определить точно, дальним светом вы можете просто ослепить других автомобилистов. Кроме того, ближний свет разрешается использовать совместно с противотуманными фарами.

Включайте стеклоочистители во избежание скопления конденсата. Для того чтобы уменьшить запотевание стекол, воспользуйтесь системой вентиляции или отопления салона.

Больше ориентируйтесь на слух. Иногда именно на слух можно определить насколько далеко от вас двигаются другие автомобилисты. Для этого держите окно приоткрытым.

При езде в тумане правила дорожного движения не запрещают осуществлять обгон. Однако делать это стоит только в крайних случаях и с соблюдением всем мер предосторожности. Скорость должна равняться ровно половине того расстояния, что вы способны разглядеть. Если видимость составляет 50 м, то двигаться вам нужно со скоростью не более 25 км/ч.

Существует и ряд приемов, к которым прибегать в условиях тумана не следует. Для определения расстояния не полагайтесь только на свет задних фар впереди идущего автомобиля. Помните, что он может рассеиваться, а туман зрительно отдаляет все предметы, поэтому у вас возникнет искаженная информация. Не подъезжайте близко к осевой разделительной линии. Это может привести к созданию аварийной ситуации. Не смотрите в течение долгого времени в одну и ту же точку. Напряжение глаз приведет к их усталости, снижению зрения и слезотечению.

Меры безопасности при тумане на дороге предусматривают и некоторые особенности вождения.

Старайтесь не допускать резкого торможения и внезапных остановок. Если возникла необходимость остановиться, то делайте это плавно. Для предупреждения, следующих сзади вас, автомобилистов нажмите несколько раз на тормоз. Перед этим включите указатель поворота (правый).

При совершении объезда транспорта рекомендуется лично убедиться, что этому действию ничего не будет препятствовать. Использование специальных противотуманных фар сделает ваш автомобиль более заметным для других водителей.

Существует еще одна особенность при движении в условиях тумана: дорожное покрытие становится влажным и скользким из-за оседания водяного пара. Это делает более слабым сцепление колес с поверхностью асфальта.

В ночное время или в осенние холодные дни влага на дороге может замерзать и образуется наледь. В такой ситуации следует соблюдать максимальную осторожность и собранность. Не отвлекайтесь при движении и следите за тем, как ведет себя машина. Если у вас небольшой опыт вождения, то в таких условиях лучше переждать плохие погодные условия на стоянке.