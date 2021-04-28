28 апреля 2021



Орловским водителям напомнили об их долгах

В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» орловские судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд на дорогах областного центра в целях взыскания в бюджет задолженности по обязательным платежам.

Как сообщает УФССП по Орловской области, в ходе рейда по базе Федеральной службы судебных приставов было проверено 405 автовладельцев на предмет наличия непогашенной задолженности по исполнительным документам.

Судебные приставы выявили 20 должников по исполнительным документам, произвели 5 арестов принадлежащих должникам транспортных средств, а 15 гражданам, имеющим задолженности в размере менее 3 000 рублей, вручили повестки о явке в отделения судебных приставов.

 

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Опубликовано 28 Апр 2021 в 13:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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