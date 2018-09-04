Орловским врачам показали мастер-класс по установке порт-систем

В операционной НКМЦ прошёл мастер-класс по установке центрального венозного катетера. Провёл его Владислав Щукин — заведующий отделением анестезиологии и реанимации с операционным блоком НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва. Для пациентов, которым необходима длительная инфузионная терапия, подобные операции приобретают особую важность. Дело в том, что встроенная в организм порт-система становится настоящим спасением для тех детей, которым требуется постоянное внутривенное введение препарата. При многочисленных курсах у пациентов нередко возникает воспаление вен, это приводит к тому, что вены становятся плотными, малоэластичными, и ввести в них лекарство становится проблемой. Пару лет назад проблему решали установкой периферического венозного катетера или подключичного катетера. Их главный недостаток — они капризны в уходе и часто вызывают сложности у пациентов, и особенно это касается детей.

— Порт-система имеет важное отличие от своих предшественников: она имплантируется под кожу и может там находиться до тех пор, пока лечение не закончится. Мембрана порт-системы выдерживает около трех тысяч уколов, поэтому её хватает на весь курс терапии. Срок измеряется как месяцами, так и годами. При этом она не оказывает влияния на привычный образ жизни пациента. С порт-системой можно посещать бассейн, принимать душ, заниматься спортом, — рассказал заведующий отделением онкологии и гематологии НКМЦ Иван Фисюн.

Порт-системы в орловском центре начали использовать два года назад. Первый пациент для установки ездил в Москву. Через пару месяцев в нашей операционной прошёл первый мастер-класс по установке порт-систем. В эту субботу завотделением столичного центра провёл ещё один мастер-класс по установке порт-системы в стенах нашей клиники, чтобы научить ещё двух хирургов этой практике. К визиту московского специалиста наши доктора отобрали пациентов онкологического отделения, которые нуждаются в проведении длительной химиотерапии. Для них установка имплантируемой порт-системы проблему венозного доступа снимет на весь период лечения и сделает жизнь детей во время терапии более комфортной. В год в орловской клинике устанавливают от 8 до 10 порт-систем. Обычно они служат пациентам до окончания терапии, срок которой составляет от 1 до 5 лет, — рассказали в пресс-службе НКМЦ.