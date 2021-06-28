28 июня 2021



Орловским выпускникам объяснили, как правильно отправлять документы в вузы

В российских вузах стартовала приемная кампания. Орловские абитуриенты могут направлять документы на поступление в учебное заведение Почтой России.

УФПС Орловской области разъясняет алгоритм действий, необходимых для быстрой и точной доставки документов:

необходимо направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте;

перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза;

правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться, если неправильно указан адрес получателя;

отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере; уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов;

сохранять квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также в случае, если возникнут вопросы по доставке отправления.

Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.

 

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Опубликовано 28 Июн 2021 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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