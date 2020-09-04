Орловским заемщикам не рассказывают о государственных кредитных каникулах

Прежде, чем заключить сделку о реструктуризации кредита по собственной программе банка, кредитная организация обязана проинформировать клиента о возможности получения «кредитных каникул» по Федеральному закону №106. Мониторинг мер по экономической поддержке в связи с COVID-19 показал, что банки массово предлагают заемщикам пользоваться их собственными программами реструктуризации кредитов. При проведении такой реструктуризации заемщик теряет возможность использовать льготный период, который устанавливается законом о кредитных каникулах, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

В связи с этим Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, ломбардам и сельскохозяйственным кредитным потребкооперативам информировать заемщика о возможности пользоваться кредитными каникулами, если кредит или заем соответствует необходимым условиям. В частности, клиенту нужно объяснять различия между условиями кредитных каникул и особенностями собственной банковской программы реструктуризации кредита. Кроме того, рекомендуется информировать заемщиков о том, что при рефинансировании по программе банка он потеряет право на льготный период, который можно получить по закону. Клиент должен получить такую информацию письменно и до заключения договора о рефинансировании кредита или займа на условиях банка.

Напомним, условия получения кредитных каникул в связи с экономическими последствиями COVID-19 и требования к заемщику и кредиту изложены в федеральном законе N106, который внес изменения в закон «О Центральном банке».

В региональном отделении Банка России сообщили, что по состоянию на 27 августа в Орловской области в банки поступило 1 622 заявки о предоставлении кредитных каникул, из которых одобрено 1 002. Отсрочкой по платежам уже пользуются 836 заёмщиков, общая сумма по ним составляет 572 млн рублей.

Что касается собственных программ реструктуризации банков, то по данным на 27 августа в орловские подразделения кредитных организаций поступило 7700 соответствующих заявок. Из них 7509 обращений уже рассмотрены, а по 4878 обращений вынесены положительные решения. Фактически реструктуризация по собственным программам банков проведена по 4545 заявлениям на сумму 3,2 млрд рублей.