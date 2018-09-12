Орловскими финансами не умеют управлять

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

Портал «Орловские новости» опубликовал результаты рейтинга Министерства финансов РФ по качеству управления региональными финансами в 2017 году. «Орловская область оказалась в группе аутсайдеров из 11 областей с низким качеством управления», – сообщают «ОН».

Как пишет издание, «на Орловщине выявлены все негативные критерии, влияющие на качество. В их числе нарушения бюджетного законодательства и нарушения условий соглашений по предоставлению бюджетных кредитов.

Орловская область находится в одной группе с Дагестаном, Кабардино-Балкарией, Чукоткой, Магаданом, Мордовией, Марий Эл, Карелией, Курганской и Псковской областями, а также Еврейским автономным округом.

Лидерами рейтинга являются 26 регионов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Ростовская, Новосибирская области и другие регионы. У остальных субъектов ЦФО качество управления региональными финансами надлежащее.

За финансовый блок в правительстве Орловской области отвечают вице-губернатор Вадим Тарасов и начальник финансового департамента Елена Сапожникова».

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– Проблемы в финансовой сфере, особенно в части неэффективного использования бюджетных средств, ярко проявились в период руководства регионом экс-губернатором коммунистом Потомским. Так, начиная с 2015 года стал наблюдаться полный провал в экономике государственных предприятий Орловской области, таких как «Дорожная служба», «Орелгортеплоэнерго», «Орелоблэнерго» и других. Я неоднократно обращался в органы исполнительной власти области с депутатскими запросами, касающимися финансово-экономического состояния ГУПов. В результате на эти запросы обратила внимание Контрольно-счетная палата – и по итогам проверок были выявлены финансовые нарушения на миллионы рублей и возбуждены уголовные дела. Сейчас их бывшие руководители находятся либо под следствием, либо в розыске. И это лишь малая часть коррупционного айсберга – только те хищения бюджетных средств, которые удалось выявить. А сколько еще скрыто?

До сих пор не сделаны оргвыводы и не дана оценка деятельности экс-губернатора Потомского и его команды за три с половиной года их пребывания у руля региональной власти. Как неоднократно сообщалось в СМИ, по моим подсчетам, за этот период было украдено три с половиной миллиарда рублей. На эти средства, например, можно было построить 15 детских садов, в которых остро нуждаются жители области. Но команда прежнего губернатора – скрыто или открыто – похитила у нас эти деньги.

При этом до сих пор на своих постах в областном правительстве остаются люди из этой команды, те, кто плотно работал с Потомским. У них на глазах проворачивались различные сомнительные операции с бюджетными средствами, когда, например, «Орелоблэнерго» заключались фиктивные контракты на выполнение работ, работы проводились силами сотрудников ГУПа, а деньги уходили на счета подставных фирм. Или, например, когда осуществлялась незаконная сделка по продаже кинотеатра «Родина», находившегося в собственности АИЖК, на что я в свое время обратил внимание – и «Родину» удалось вернуть.

В течение двух лет я как депутат веду переписку с финансово-экономическим блоком областного правительства – например, по такому очень актуальному вопросу, как расходование субсидий из федерального бюджета. У нас в области нередки ситуации, когда часть федеральных средств, выделенных на реализацию той или иной программы, не осваивается, и деньги уходят обратно в федеральный центр. Я решил выяснить, почему так происходит, но ответа не получил до сих пор. На ряд запросов я получаю отписки, а которых идет речь совсем не о тех вопросах, которые меня интересовали.

Теперь, когда издание «Орловские новости» опубликовало результаты рейтинга министерства финансов, выяснилось, что управлять финансами у нас в области просто не умеют. За финансовую политику в регионе отвечает член областного правительства, вице-губернатор Вадим Тарасов. В переводе на язык обычных людей он является главным бухгалтером. Давайте рассуждать: если в результате плохой работы от должности отстранен директор (в нашем случае Потомский), то автоматически должен быть уволен и главный бухгалтер (то есть Тарасов) – это неписаный закон. Но по стечению каких-то обстоятельств господин Тарасов остается на своей должности и до сих пор «эффективно» рулит финансами региона, то есть является ключевой фигурой в правительстве Орловской области. Мне как депутату Орловского областного совета это непонятно.

По имеющейся у меня информации, именно господин Тарасов являлся председателем балансовых комиссий всех ГУПов, в которых были выявлены серьезные финансовые нарушения. То есть именно он должен был осуществлять контроль за деятельностью этих предприятий, оценивать их финансово-экономическое состояние, утверждать бухгалтерскую отчетность. В отчетах предприятий, которые предоставляются балансовой комиссии раз в квартал, четко видно, куда идет предприятие – к разорению или к процветанию. И если Тарасов как председатель комиссии этого не видел, то либо он некомпетентен, либо проявлял халатное отношение к своим обязанностям, за что предусмотрена ответственность по статье Уголовного кодекса. Вопрос: имеет ли этот господин право до сих пор занимать столь ответственный пост и управлять серьезными финансовыми потоками?

В течение года я неоднократно и устно, и письменно сообщал господину Клычкову об этой проблеме, о том, что так быть не должно. Однако, как видим, все остается по-прежнему. Полагаю, что господин Тарасов будет и дальше пытаться сохранить свой пост в правительстве Орловской области. И если ему это удастся, то, по моему мнению, нас и в дальнейшем ждут полная некомпетентность и провалы в финансовой сфере. Можно, конечно, возложить вину за провальную финансовую политику на весь финансово-экономический блок правительства, но я считаю, что в данном случае ни заместители, ни специалисты, ни начальник департамента госпожа Сапожникова солидарную ответственность за деяния и компетенцию господина Тарасова нести не могут. Это он как руководитель должен отвечать за то, что творилось во времена Потомского в финансовой сфере региона с его молчаливого согласия.