Орловское ООО подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 11 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

По данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью «ТГА-Запад» с марта 2014 года по апрель 2017 года уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 11 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.